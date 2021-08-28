Футболист «Зенита» порассуждал о сменщике Дзюбы на месте капитана сборной России

По мнению Далера Кузяева, стать новым капитаном может Георгий Джикия

Футболист «Зенита» Далер Кузяев порассуждал о сменщике Артема Дзюбы на месте капитана сборной России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

По мнению Кузяева, стать новым капитаном может Георгий Джикия. Игрок добавил, что пока главный тренер команды Валерий Карпин не говорил, кто займет место Дзюбы.

23 августа был назван итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к матчам со сборными Хорватии, Кипра и Мальты. В окончательный состав вошли 29 игроков. Дзюбы в списке не было.

Расширенный состав команды был объявлен 16 августа. Тогда же стало известно, что Дзюбу не планируют вызывать в команду.

В сентябре команде Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром. 7 сентября на стадионе «Открытие-Арена» сборная России сыграет с Мальтой.