Карпин прокомментировал изменения в составе сборной России по футболу

Кудряшов и Чистяков не вызваны в сборную России из-за нехватки практики, заявил Карпин

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал изменения в составе команды накануне матчей отбора на чемпионат мира-2022. Его слова доступны в Telegram-канале сборной.

Карпин заявил, что защитники Федор Кудряшов и Дмитрий Чистяков не вызваны в команду из-за нехватки игровой практики. Отсутствие Сергея Терехова специалист объяснил травмой. «Также в итоговый список не попал Денис Макаров. Он хорошо использует отведенные ему минуты в новом клубе, но мы решили дать Денису больше времени, чтобы освоиться в "Динамо"», — добавил Карпин.

Итоговый состав сборной России был объявлен ранее 23 августа. В окончательный список вошли 29 игроков.

В сентябре команде Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром. 7 сентября на стадионе «Открытие-Арена» сборная России сыграет с Мальтой.