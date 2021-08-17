Бывший футболист сборной России отметил неготовность Дзюбы к сезону

Игорь Ледяхов заявил, что Артем Дзюба не вызван в сборную России из-за плохой формы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов считает, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не попал в состав национальной команды на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты из-за того, что находится в плохой физической форме. Такое мнение он выразил РИА Новости.

Ледяхов отметил, что тренерский штаб сборной России пригласил в состав футболистов, которые выглядят лучше на старте сезона. По мнению полузащитника, в национальной команде собраны сильнейшие игроки, а Дзюба в первых турах Российской Премьер-лиги не показал своей готовности.

«Есть люди, которые лучше физически. Когда Артем наберет форму, он точно получит место в составе "Зенита" и, может быть, будет приглашен в национальную команду», — отметил Ледяхов.

16 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин объявил расширенный список игроков, которые будут вызваны для подготовки к сентябрьским матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022. Дзюба не получил приглашение в национальную команду. Из нападающих в сборную России вызваны Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА) и Константин Тюкавин («Динамо»).

Команда Карпина проведет три матча: 1 сентября с Хорватией, 4 сентября с Кипром и 7 сентября с Мальтой. После трех туров сборная России занимает в группе H второе место, набрав шесть очков.

Дзюба выступает за сборную России с 2011 года. За это время нападающий провел 55 матчей, в которых забил 30 мячей. Также форвард был капитаном национальной команды.