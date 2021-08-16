Легенда сборной России назвал причину невызова Дзюбы в команду

Легенда сборной России по футболу Александр Мостовой высказался о непопадании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду на сентябрьские матчи. Его слова приводит «Газета.ру».

Мостовой посчитал, что среди нынешнего поколения футболистов Дзюба является одним из лучших, поэтому ему позволительно иметь игровые спады и подъемы. Он назвал возможной причиной невызова игрока в команду конфликт с нынешним главным тренером сборной Валерием Карпиным, вспомнив, как экс-наставник Станислав Черчесов также испытывал трудности со многими футболистами.

Ранее 16 августа стало известно, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Карпин объяснил решение тем, что форвард находится не в лучшей форме.

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на рабочие.