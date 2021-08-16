Карпин объяснил невызов Дзюбы в сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в эфире «Матч ТВ» объяснил невызов нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в национальную команду.

«По поводу Дзюбы ни для кого не секрет, что он не в лучшей форме. Чтобы играть в сборной, сначала нужно играть за свой клуб», — заявил Карпин. Он обратил внимание на то, что форвард отсутствовал в стартовом составе «Зенита» на матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива».

Ранее 16 августа сборная России отказалась от приглашения в команду Дзюбы на сентябрьские матчи. В начале осени подопечным Карпина предстоят встречи в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2022. 1 сентября сборная России дома примет команду Хорватии. 4 сентября россияне в гостях сыграют со сборной Кипра.

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его отношения с футболистами не будут влиять на рабочие.

О конфликте между Дзюбой и специалистом известно с 2009 года. Тогда они оба представляли московский «Спартак». Карпин возглавлял красно-белых.