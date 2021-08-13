Карпин рассказал о вероятности отказа от сборной России из-за Дзюбы

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в интервью YouTube-каналу комментатора Нобеля Арустамяна высказался о возможности нападающего «Зенита» Артема Дзюбы выступать в национальной команде.

Специалист заявил, что в Российском футбольном союзе (РФС) с ним не обсуждали кандидатуру Дзюбы. «Если бы мне кого-то навязывали, говорили, что какой-то игрок должен быть в сборной, то меня бы в команде не было», — рассказал он о вероятности отказаться от работы. Карпин подчеркнул, что Дзюба был капитаном команды на чемпионате Европы-2020, однако кому он теперь доверит капитанскую повязку, неизвестно.

10 августа стало известно, что Карпин и Дзюба провели двухчасовую встречу в отеле Петербурга. Помимо Дзюбы, Карпин пообщался и с другими футболистами сине-бело-голубых, выступавшими за сборную на Евро.

Карпин был назначен главным тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года — с возможностью дальнейшего продления соглашения.

О конфликте Карпина и Дзюбы впервые стало известно в 2009 году, когда специалист возглавлял московский «Спартак», за который выступал нападающий. Сообщалось о неоднократных стычках Карпина и Дзюбы в дальнейшем.