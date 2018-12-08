Бывший тренер «Спартака» рассказал о строивших ему козни Дзюбе и Карпине

Бывший главный тренер московского «Спартака» Унаи Эмери, ныне работающий в лондонском «Арсенале» вспомнил о напряженных отношениях с форвардом Артемом Дзюбой и бывшим в то время генеральным директором красно-белых Валерием Карпиным. Выдержками из книги El Maestro Ромейна Молины, посвященной Эмери, делится Sport24.

Эмери пишет, что у него с Дзюбой были напряженные отношения. По словам тренера, нападающий, как и ряд других игроков сборной России, имел большое влияние на журналистов. Когда Дзюба стал получать меньше игрового времени, то принялся настраивать против тренера и других футболистов.

«Карпин не оказывал мне даже малейшей помощи. Однажды он устроил собрание и начал атаковать мой штаб. Я вступился за помощников и спросил его, зачем он это делает. С тех пор между нами возникло недопонимание», — пишет Эмери.

Испанец, назначенный на пост главного тренера «Спартака» в июне 2012-го, был уволен через пять месяцев. После этого он тренировал «Севилью», «Пари Сен-Жермен», а в данный момент возглавляет лондонские «Арсенал». «Канониры» под его руководством не проигрывают уже на протяжении 21 матча, занимая третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

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