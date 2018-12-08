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Изгнанный в бешенстве с поля Карпин распек «неприкасаемых» российских судей

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Валерий Карпин

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил красную карточку в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». После окончания встречи он раскритиковал работу судей, которых назвал неприкасаемыми. Слова специалиста приводит «Матч ТВ».

«Ростов» по ходу встречи в Самаре остался вдевятером, главный арбитр Сергей Карасев также удалил игрока хозяев. Кроме того, во время игры дважды возникали драки. «Крылья Советов» победили со счетом 1:0, хотя, по мнению Карпина, его команда всю игру владела ощутимым преимуществом.

«Судьи сломали всю игру, все драки и стычки на их совести», — заявил Карпин. В то же время он был удален на 90-й минуте после эмоционального разговора с резервным арбитром. «В этом полностью заслуга судьи. Именно он перестал контролировать игру, заводил игроков (...). За что меня удалили? Спросите об этом у судьи. Если судье ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые?» — спросил Карпин.

Эта встреча была для «Ростова» и «Крыльев» последней в 2018 году в рамках РПЛ. Подопечные Карпина занимают шестую строчку в турнирной таблице, самарцы идут 12-ми.

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