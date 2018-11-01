Карпин заинтересовал «Спартак» и сокрушил «Зенит» во главе «Ростова»

Петербургский «Зенит» проиграл «Ростову» в матче 1/8 финала Олимп Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в четверг, 1 ноября, в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 3:1. В составе хозяев отличились защитник Арсений Логашов (4-я минута), полузащитник Артур Юсупов (83-я) и защитник Деннис Хаджикадунич (90-я). «Зенит» сумел ответить голом форварда Себастьяна Дриусси с пенальти на 28-й минуте.

«Ростов» в четвертьфинале сыграет с «Краснодаром», который ранее 1 ноября обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 2:1.

Главным тренером «Ростова» Валерием Карпиным, по информации «Спорт-Экспресса», интересуется московский «Спартак». Пока стороны не достигли договоренности. С поста главного тренера красно-белых в октябре был уволен итальянский специалист Массимо Каррера, его место временно занял испанский специалист Рауль Рианчо.

В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» лидирует с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя — «Краснодара».

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