Стали известны детали переговоров между Карпиным и «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин готов вернуться в московский «Спартак». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, Карпин провел переговоры с руководством столичного клуба, однако стороны не достигли договоренности. Тренер «Ростова» не принял решение в том числе из-за давнего конфликта с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Сам Федун одобрил переговоры, однако не утвердил кандидатуру Карпина.

В материале отмечается, что тренер рассчитывает получать в московском клубе порядка 7 миллионов рублей в месяц. В «Ростове» 49-летний специалист зарабатывает 2,2 миллиона.

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28 октября «Спорт-Экспресс» сообщал, что сотрудники московского клуба связались с агентами Карпина. Между тренером и командой была запланирована встреча. В то же время «Спартак» договорился о годовом контракте с тренером тульского «Арсенала» Олегом Кононовым, однако не может согласовать сумму отступных с его клубом.

Красно-белые пока остаются без главного тренера. 22 октября был уволен Массимо Каррера, его место временно занял испанский специалист Рауль Рианчо.

Карпин уже дважды тренировал «Спартак»: с апреля 2009 до июня 2012-го и с ноября 2012 до марта 2014-го.

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