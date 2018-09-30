Карпин впервые обыграл «Спартак»

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 30 сентября, в Москве и завершилась со счетом 0:1. Единственный мяч забил полузащитник Александр Зуев на 67-й минуте.

Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов», впервые в своей тренерской карьере обыграл «Спартак». Он дважды вставал на тренерский мостик в красно-белом клубе (в 2009-2012, а также 2012-2014 годах), а также работал с испанской «Мальоркой» и «Торпедо» из Армавира.

«Ростов» с 18 очками идет третьим в турнирной таблице РПЛ. Лидирует «Зенит», который ранее 30 сентября потерпел первое поражение в сезоне — от махачкалинского «Анжи». «Спартак», который набрал 15 баллов, занимает пятую строчку.

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