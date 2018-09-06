Дзюба рассказал про кривой нос и способность ответить за свои слова

Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба ответил на вопрос о том, приходилось ли ему получать в нос за острый язык. Видео интервью с футболистом опубликовано в официальном Youtube-канале национальной команды.

«Ни разу не получал, хотя нос у меня и кривой. Это два раза было в игре: один раз головой, второй раз локтем. Не нашелся еще тот смельчак, который смог бы меня наказать за острый язык», — отметил форвард. Дзюба добавил, что в состоянии ответить за свои слова и выразил уверенность, что ни разу не переходил грани.

Одно из наиболее резонансных своих высказываний форвард сделал, будучи игроком московского «Спартака» в ноябре 2012 года. Тогда на просьбу прокомментировать разгромное поражение от московского «Динамо» он назвал тогдашнего наставника красно-белых Унаи Эмери «тренеришкой».

Дзюба в составе сборной России готовится к матчам против Турции и Чехии. Встреча с турками пройдет в рамках нового турнира — Лиги наций. С чехами россияне проведут товарищеский матч. Игры состоятся 7 и 10 сентября соответственно.

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