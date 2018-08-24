Дзюба нашел у «Зенита» русскую душу

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу команды над норвежским клубом «Мольде» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Его слова приводит «Чемпионат.com» со ссылкой на эфир «Матч ТВ».

«У нас русская душа: сначала, как обычно, себе приключения придумываем, а потом героически их преодолеваем. Но хорошо, что так закончилось. 3:1 — это, с одной стороны, комфортный счет, а с другой — опасный. 2:0 там устроит соперника, так что все в этом противостоянии еще впереди», — заявил Дзюба.

Форвард также похвалил команду соперника. «У них потрясающий тренер, и команда очень сильная физически. В последние 10-15 минут они немного просели, что было для нас плюсом. В современном футболе нет слабых команд, и поэтому со всеми нужно биться, сражаться за каждый сантиметр», — отметил он.

Первый матч между «Зенитом» и «Мольде» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 3:1. Дзюба стал автором первого гола своей команды в ворота соперников. Ответный матч пройдет 30 августа на стадионе «Акер» в Норвегии.

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