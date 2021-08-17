Экс-защитник ЦСКА прокомментировал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную

Экс-защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев прокомментировал решение главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу в команду. Его слова приводят «Известия».

«Всё правильно делает Карпин. Соболев и Дзюба не нужны сборной. Особенно в своей текущей форме. Необходимы быстрые нападающие, способные сами себе создавать моменты. Очень рад, что появляется всё больше молодежи. Молодая горячая кровь может принести нам успех. Особенно верю в Захаряна. Состав хороший, перспектива на первые матчи есть. Посмотрим, что будет в сентябре», — заявил футболист.

Ранее 16 августа стало известно, что Дзюба не был вызван в сборную на сентябрьские матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года. Карпин объяснил решение тем, что форвард находится не в лучшей форме.

10 августа Дзюба и Карпин провели двухчасовую беседу. До этого наставник сборной России отмечал, что его личные отношения с футболистами не будут влиять на рабочие.

В сентябре команде Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром. 7 сентября на стадионе «Открытие-Арена» сборная России сыграет с Мальтой.