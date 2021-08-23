В список сборной России по футболу для матчей отбора к чемпионату мира вошли 29 игроков

Назван итоговый состав сборной России по футболу для подготовки к матчам со сборными Хорватии, Кипра и Мальты. Список доступен в Telegram-канале национальной команды.

В окончательный состав вошли 29 игроков. Не попали в заявку защитники Дмитрий Чистяков, Федор Кудряшов и Сергей Терехов, а также полузащитник Денис Макаров. По-прежнему нет в списке и нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы.

Расширенный состав команды был объявлен 16 августа. Тогда же стало известно, что Дзюбу не планируют вызывать в команду.

В сентябре команде Валерия Карпина предстоят матчи в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне примут дома команду Хорватии, а 4 сентября состоится выездная встреча с Кипром. 7 сентября на стадионе «Открытие-Арена» сборная России сыграет с Мальтой.