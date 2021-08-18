Губерниев рассказал, почему Дзюбу не вызвали в сборную России по футболу

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал возможные причины, почему форварда «Зенита» Артему Дзюбу не вызвали в национальную сборную по футболу на отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты, пишет «Вечерняя Москва».

Губерниев объяснил отсутствие Дзюбы в сборной России тем, что «многих не вызывают». Комментатор предположил, что футболиста хотят «немножко всколыхнуть».

«Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения», — рассказал журналист.

Комментатор добавил, что в последняя время национальная сборная по футболу была крайне «дзюбозависимой». Вполне вероятно, что главный тренер команды Валерий Карпин запланировал отказаться от этой ассоциации и выстроить новый коллектив.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Ледяхов заявил, что Дзюба не вошел в состав сборной России из-за плохой физической формы. По его мнению, футболист в первых турах Российской Премьер-лиги не продемонстрировал свою готовность.

16 сентября главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл расширенный список игроков, вызванных для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата мира-2022. Из нападающих в команды пригласили Федора Смолова («Локомотив»), Антона Заболотного (ЦСКА) и Константина Тюкавина («Динамо»).