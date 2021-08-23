Глушаков захотел вернуться в сборную России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков: я еще не сказал последнего слова в сборной России

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков выразил готовность вернуться в состав сборной России. Об этом 34-летний футболист заявил ТАСС.

Глушаков считает, что еще не сказал последнего слова в сборной России. Футболист отметил, что его статистика в матчах чемпионата Российской премьер-лиги говорит о том, что он достоин вызова в национальную команду. По мнению Глушакова, он не хуже любого российского полузащитника, а разговоры о его возрасте — «пыль в глаза болельщикам и людям, которые смотрят футбол у телевизора».

Футболист отметил, что его не вызывают в сборную России последние три года не по спортивным причинам, а из-за интриг. Он добавил, что готов продолжать тренироваться и помогать национальной команде, которой под руководством Валерия Карпина в сентябре предстоят отборочные матчи чемпионата мира-2022 против Хорватии, Кипра и Мальты.

Глушаков провел за сборную России 57 матчей, в которых забил пять голов. В качестве игрока национальной команды он принял участие в двух чемпионатах Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионате мира-2014. Последний матч за сборную Глушаков провел 23 марта 2018 года против Бразилии.