Газзаев высказался о назначении Карпина главным тренером сборной России

Бывший наставник ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал выбор Валерия Карпина на должность главного тренера сборной России по футболу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Газзаев поддержал решение назначить на этот пост российского специалиста и заявил, что на приглашение иностранца в национальную команду нужно навсегда наложить табу. В то же время он не согласился с выбором в пользу Карпина. По мнению Газзаева, тренировать сборную России должен наставник «Зенита» Сергей Семак, так как он обладает победными традициями и трижды привел петербургский клуб к чемпионству в РПЛ.

«Один раз можно победить. Но три подряд — значит, тренер умеет мотивировать и стимулировать команду, обладает большим тактическим кругозором и сильным характером. До конца этого сезона Семак мог спокойно совмещать», — заявил Газзаев.

Карпин стал главным тренером сборной России 23 июля, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Контракт специалиста с РФС действует до конца года. Перед Карпиным стоит задача вывести сборную России в финальную часть чемпионата мира-2022. Специалист дебютирует в качестве главного тренера национальной команды 1 сентября матчем против сборной Хорватии.