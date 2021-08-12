Карпин отказался считать работу в сборной России службой родине

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о том, как воспринимает работу в национальной команде. Специалист дал интервью YouTube-каналу Nobel.

Он отказался соглашаться с предшественником Станиславом Черчесовым, который считал работу на этом посту похожей на службу родине. «Футбол — это футбольные эмоции. Служба родине — это что-то более высокое для меня, чем просто работа главным тренером сборной», — заявил Карпин, добавив, что в армии он уже два года отслужил.

При этом тренер отметил, что в работе тренером сборной гораздо шире охват, чем в клубе. Он рассказал, что чувствует ответственность перед всеми россиянами, а не только перед болельщиками одной команды и жителями одного региона.

2 августа Карпин покинул пост главного тренера «Ростова». Специалист принял решение сосредоточиться на работе в сборной России, которую он возглавил 23 июля. Черчесов покинул команду в начале июля через несколько дней после пресс-конференции, на которой были сказаны слова о службе родине.