Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Российская футбольная сборная переместилась с 38-го на 41-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России находится на 41-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

В списке лучших команд мира россияне опустились на три позиции. Лидером остается команда Бельгии, на втором месте расположилась сборная Бразилии, тройку сильнейших замыкает Франция.

Предыдущая версия рейтинга была опубликована 27 мая. С того момента сборная России провела два товарищеских матча с Польшей (1:1) и Болгарией (1:0), а также сыграла три встречи на групповом этапе чемпионата Европы. Россияне обыграли Финляндию (1:0), а также уступили Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ближайшие матчи сборная России проведет в сентябре. Игры пройдут в рамках квалификации чемпионата мира-2022. 1 сентября россияне дома сыграют с Хорватией, через три дня на выезде встретятся с Кипром. 7 сентября команда на своем поле примет Мальту.