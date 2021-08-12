Российский вратарь отказался считать ошибкой пропущенный от Бельгии на Евро гол

Антон Шунин заявил об отсутствии ошибки в эпизоде с пропущенным от Бельгии мячом на Евро

Вратарь «Динамо» и сборной России по футболу Антон Шунин объяснил свои действия в эпизоде со вторым пропущенным голом в матче чемпионата Европы против Бельгии. Об этом сообщает «Sport24».

Голкипер отказался считать произошедшее ошибкой, а назвал момент сложным эпизодом, в котором ему не удалось выручить команду. Он подчеркнул, что после подачи с фланга мяч в любой момент мог изменить направление, поэтому он до последнего не знал, куда придется прыгать.

«Вратарь в такой ситуации должен сыграть в мяч, и я его отбил. Куда и на кого он отлетит, я не видел. Отбил не в самый центр, а немного в сторону», — добавил Шунин.

В том эпизоде первым на добивании оказался Тома Менье, который удвоил преимущество бельгийцев. Во втором тайме бельгийцы забили еще один мяч и одержали крупную победу. Россияне заняли последнее место в группе и вылетели с турнира.