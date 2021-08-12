Подсчитан прирост подписчиков ПСЖ в Instagram после прихода Месси

Более пяти миллионов человек подписались на Instagram ПСЖ после трансфера Месси

На официальный Instagram парижского футбольного клуба ПСЖ после перехода в команду Лионеля Месси подписались более пяти миллионов человек. Подсчет прироста подписчиков провел Instagram Transfermarkt.

Уточняется, что за август число подписчиков у французского клуба увеличилось на 5,8 миллиона. При этом в июле прирост составил 1,34 миллиона. За все остальные месяцы 2021 года ежемесячный прирост аудитории аккаунта не превышал 750 тысяч.

О переходе Месси в ПСЖ стало известно 10 августа. Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме 2+1. Футболист был представлен игрокам парижан на пресс-конференции 11 августа.

По неофициальным данным, годовая зарплата Месси в ПСЖ за вычетом налогов составит 35-40 миллионов евро. В предыдущем клубе — «Барселоне» — аргентинец получал около 60 миллионов.