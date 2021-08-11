Будущую зарплату Месси сравнили с доходами олигархов

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который заключил контракт с французским футбольным клубом «Пари-Сен-Жермен» (ПСЖ), после перехода будет зарабатывать в десять раз больше, чем многие ведущие бизнесмены Франции, возглавляющие престижный биржевой список САС-40. Об этом пишет газета «Les Echos».

По неофициальным данным, годовая зарплата Месси в ПСЖ за вычетом налогов составит 35-40 миллионов евро — то есть, в среднем Месси будет получать в несколько раз больше, чем глава автопроизводителя Stellantis, в подчинении которого находится 400 тыс. человек, или директор BNP Paribas, крупнейшего банка еврозоны, или глава старейшей в мире корпорации Air Liquide по производству технических газов.

В «Барселоне» Месси по контракту получал 60 миллионов евро. А всего за четыре последних футбольных сезона доходы Месси без вычета налогов составили 555,2 миллиона евро. В эту сумму входят как зарплаты Месси в футбольном клубе, так и платы за рекламное использование его образа, многомиллионные премии за спортивные достижения и различные гонорары.

Переход Месси в ПСЖ выгоден и самому клубу. Благодаря аргентинскому игроку он увеличивает свои шансы выйти победителем Лиги чемпионов, что позволит клубу не только заработать более 50 миллионов евро, но и получить премиальные выплаты от спонсоров команды.

О переходе Месси в ПСЖ стало известно 10 августа. Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме 2+1. Футболист будет представлен игрокам на пресс-конференции 11 августа. Церемония пройдет на домашней арене команды «Парк де Пренс».