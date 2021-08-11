Месси прокомментировал переход в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси объяснил переход во французский клуб ПСЖ. Его слова приводятся на сайте команды.

Футболист заявил, что клуб соответствует его амбициям, так как здесь собран талантливый коллектив и тренерский штаб. «Рад начать новую главу карьеры в ПСЖ. Я полон решимости создать нечто особенное. С нетерпением жду возможности выйти на поле», — отметил он.

Месси официально перешел в ПСЖ 10 августа. Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме 2+1. Отмечалось, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. Футболист будет представлен игрокам на пресс-конференции 11 августа.

До этого Месси всю карьеру выступал за «Барселону» и покинул команду после истечения срока действия контракта. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.