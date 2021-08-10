Месси официально перешел в ПСЖ

Аргентинский нападающий Лионель Месси официально перешел во французский футбольный клуб ПСЖ. Об этом сообщается в Twitter команды.

Контракт с 34-летним аргентинцем подписан по схеме 2+1. Футболист будет представлен игрокам на пресс-конференции 11 августа. Церемония пройдет на домашней арене команды «Парк де Пренс».

Ранее 10 августа стало известно, что Месси согласился с предложением ПСЖ. Сообщалось, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон.

Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта. Аргентинец выступал за каталонцев с 2003 года. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

