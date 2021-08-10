ПСЖ анонсировал трансфер Месси

Французский футбольный клуб ПСЖ в Twitter анонсировал трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси.

В ролике, представленном клубом, показано, как приземляется самолет, затем продемонстрированы кадры с парижским кафе, подписанием контракта и силуэтом, похожим на футболиста. В посте отмечается, что о подробностях будет рассказано позже. Между тем Месси прибыл в Париж и поприветствовал встречающих его болельщиков.

Ранее 10 августа стало известно, что Месси согласился с предложением ПСЖ и в ближайшее время перейдет в клуб. Сообщалось, что клуб готов обеспечить форварду зарплату около 35 миллионов евро за сезон. Контракт рассчитан на два года. Кроме того, французский Lance рассказал о том, что ПСЖ арендует Эйфелеву башню ради презентации Месси 10 августа.

Месси покинул «Барселону» после истечения срока действия контракта. На прощальной пресс-конференции форвард не сдержал слез.

Аргентинец выступал за каталонцев с 2003 года. Новый договор с нападающим сине-гранатовые не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.