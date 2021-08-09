Месси отказался прощаться с «Барселоной»

Аргентинский нападающий Лионель Месси в Instagram заявил, что отказывается прощаться с «Барселоной».

«Я бы с радостью остался, я делал все ради этого, но не сложилось. Я ухожу, но не прощаюсь. До встречи! Да здравствует "Барса"!» — написал футболист. Он поблагодарил всех одноклубников и фанатов, добавив, что всегда отдавал все силы ради победы каталонцев.

Ранее 8 августа Месси расплакался на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны». Игрок рассказал, что согласовал с руководством 50-процентное понижение зарплаты в новом контракте, но клуб все равно не смог сохранить его в команде. Идти на еще большее снижение руководство клуба его не просило. Аргентинец отметил, что не решил, где продолжит карьеру.

Об уходе Месси из «Барселоны» стало известно 6 августа. Контракт аргентинца с командой истек 30 июня.