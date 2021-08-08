Месси рассказал о готовности играть в «Барселоне» за половину зарплаты

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси рассказал на пресс-конференции о готовности играть в «Барселоне» за половину от зарплаты, которую он получал по предыдущему контракту. Об этом сообщает Marca.

Игрок заявил, что согласовал с руководством 50-процентное понижение зарплаты в новом контракте. Идти на еще большее снижение руководство клуба его не просило.

«У клуба большой долг, он не хотел увеличивать его. Заключить новый контракт было невозможно из-за Ла Лиги и долгов клуба. Уверяю, со своей стороны я сделал все возможное», — заявил Месси.

Ранее в воскресенье, 8 августа, Месси расплакался на пресс-конференции, посвященной его уходу из «Барселоны». Он также отметил, что не решил, где продолжит карьеру.

Об уходе Месси из «Барселоны» стало известно 6 августа. Контракт аргентинца с командой истек 30 июня.