Футбольный тренер рассказал об «эрекции» от одной мысли о переходе Месси в ПСЖ

Главный тренер французского футбольного клуба «Брест» Мишель Тер-Закарян рассказал об «эрекции» от одной мысли о возможном переходе аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Его цитирует Goal.

«Говорят, что чемпионат Франции отстой, но будет очень круто, если мы сможет заманить игрока такого калибра. Это будет выдающееся достижение. Не буду скрывать, у меня эрекция от одной этой мысли», — сказал Тер-Закарян.

Ранее сообщалось, что Месси выбрал новый клуб — вероятнее всего, форвард продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Нападающий готов подписать с ПСЖ контракт сроком на два года. В ближайшее время французская сторона встретится с отцом Месси Хорхе.

5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси, который выступал за команду с 2003 года. Позднее стало известно, что французский клуб начал переговоры по переходу нападающего. Месси — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».