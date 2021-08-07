Катарский клуб предложил Месси контракт на миллиард евро

Катарский клуб «Аль-Садд» предложил контракт аргентинскому нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщает 101 Great Goals.

Речь идет о трехлетнем соглашении на общую сумму 1 миллиард евро. «Аль-Садд» тренирует бывший партнер Месси по «Барселоне» испанец Хави. Аргентинец с 30 июня находится в статусе свободного агента.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.

«Аль-Садд» — действующий чемпион Катара. В 2011 году команда заняла третье место на клубном чемпионате мира.

