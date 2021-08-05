«Барселона» объявила об уходе Месси

«Барселона» объявила об уходе капитана клуба Лионеля Месси. Об этом сообщается на сайте сине-гранатовых.

В заявлении уточняется, что клуб достиг с игроком соглашения по новому контракту, но его подписание невозможно из-за «финансовых и структурных причин». Клуб отметил, что это также связано с регламентом испанской лиги.

Предыдущее соглашение Месси с «Барселоной» истекло в конце июня. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры, начиная с 2003 года.

Месси был близок к уходу из «Барселоны» летом прошлого года. Заинтересованность в его услугах проявляли английский «Манчестер Сити» и французский ПСЖ. Аргентинец — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».