ПСЖ отказался от попыток заполучить Месси

«Пари Сен-Жермен» отказался от попыток подписать контракт с форвардом Лионелем Месси

Французский «Пари Сен-Жермен» отказался от попыток подписать контракт с форвардом каталонской «Барселоны» Лионелем Месси. Об этом во вторник, 13 июля, сообщает Le Parisien.

Месси, пребывающий в статусе свободного агента, вероятнее всего продлит соглашение с «Барселоной». Каталонцы до сих пор не предложили нападающему контракт из-за финансовых проблем. Клуб не вписывается в потолок зарплат, из-за чего ему запрещено регистрировать новичков.

11 июля сборная Аргентины впервые за 28 лет выиграла Кубок Америки, победив в финале бразильцев. Это первый значимый титул, завоеванный Месси с национальной командой со времен победы на Олимпиаде-2008.

10 июля сообщалось, что Месси определился со своим будущим. Журналист Фабрицио Романо написал, что аргентинец подпишет новый контракт с «Барселоной».

Месси был близок к уходу из «Барселоны» летом 2020 года. Помимо ПСЖ, на аргентинца претендовал английский «Манчестер Сити».

34-летний аргентинец — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».