Месси играл в финале Кубка Америки с травмой

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони заявил, что капитан и форвард национальной команды Лионель Месси играл в финале Кубка Америки против Бразилии с легкой травмой. Об этом сообщает Ole.

Специалист отметил, что накануне матча у Месси была выявлена травма подколенного сухожилия. Тем не менее, он принял участие в решающем матче Кубка Америки и, по мнению Скалони, показал феноменальный футбол.

34-летний Месси помог своей команде выиграть Кубок Америки впервые с 1993 года. Для самого нападающего трофей стал первой значимой наградой на уровне сборных.

В финале Кубка Америки аргентинцы праздновали победу с минимальным счетом. Единственный мяч забил Анхель ди Мария, поразив ворота соперника на 22-й минуте матча.