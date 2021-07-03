Сборная Бразилии победила Чили и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Бразилии по футболу победила Чили в матче 1/4 финала домашнего Кубка Америки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 июля, в Рио-де-Жанейро и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч на 46-й минуте забил Лукас Пакета. Спустя две минуты бразильцы остались в меньшинстве. Красную карточку получил Габриэл Жезус.

В полуфинале Кубка Америки пятикратные чемпионы мира сыграют с Перу. Встреча также пройдет в Рио-де-Жанейро 5 июля.

Бразилия является действующим победителем турнира, всего команда девять раз выигрывала Кубок Америки. Наиболее титулованной сборной является Уругвай, завоевывавший трофей 15 раз.