Неймар ответил на расторжение контракта с Nike из-за обвинений в домогательствах

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар в Instagram ответил на информацию о том, что Nike расторгла с ним контракт из-за обвинений в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц компании.

«Я не понимаю, как серьезная компания может исказить деловые отношения, подкрепленные документами. Написанные слова нельзя стереть. И они не оставляют сомнений!» — написал футболист. Он обратил внимание на то, что в 2017 году снимался в США для рекламной кампании с теми же людьми, которые якобы обвиняют игрока в домогательствах в 2016-м.

О расторжении контракта между футболистом и Nike 28 мая написала газета The Wall Street Journal. Сообщалось, что в Nike было проведено расследование после того, как в 2016 году одна из сотрудниц рассказала о попытке Неймара принудить ее к сексу с ним в номере его отеля в Нью-Йорке, где девушка помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.

Расследование началось в 2019 году. Из-за подозрений Nike решила прекратить привлекать Неймара к работе в сфере маркетинга, в 2020 году и вовсе прекратила отношения с футболистом, поскольку он отказывался сотрудничать с адвокатами «в справедливом расследовании правдоподобных утверждений сотрудника о правонарушениях», рассказала газете главный юрисконсульт компании Хилари Крейн.