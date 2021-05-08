Названа новая зарплата Неймара в ПСЖ

Бразильский нападающий Неймар подписал новый контракт с «Пари Сен-Жермен». Об этом написал журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Соглашение с 29-летним бразильцем рассчитано до июня 2026 года. Зарплата Неймара после налогов составит 30 миллионов евро за сезон без учета бонусных выплат. Также предусмотрен бонус в случае победы ПСЖ в Лиге чемпионов.

4 апреля сообщалось, что Неймар приостановил переговоры с ПСЖ о новом контракте из-за интереса к его кандидатуре со стороны его бывшего клуба — «Барселоны». Отмечалось, что бразилец был готов к возвращению к каталонцам, если за сине-гранатовых продолжит выступать Лионель Месси.

В нынешнем сезоне Неймар отметился 7 голами в 15 матчах чемпионата Франции. В рамках Лиги чемпионов бразилец забил 6 голов в 9 матчах.

Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. До этого он играл за «Барселону» и «Сантос».

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