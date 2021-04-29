«Барселона» столкнулась с угрозой лишиться Месси из-за срыва проекта Суперлиги

Каталонская «Барселона» столкнулась с угрозой лишиться аргентинского форварда Лионеля Месси из-за срыва проекта европейской Суперлиги. Об этом сообщает ESPN.

В руководстве сине-гранатовых рассчитывали, что участие в проекте Суперлиги принесет клубу 350 миллионов евро. Эти средства предполагалось использовать для удержания в команде 33-летнего Месси, выплаты долгов по зарплатам футболистов. Кроме того, в клубе рассматривали варианты усиления — «Барселона» интересуется Эрлингом Холланом и допускала возвращение Неймара.

Однако приостановка Суперлиги и вероятный срыв проекта может не позволить «Барселоне» достичь поставленных целей. В клубе начали поиск инвесторов.

23 апреля глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы-основатели Суперлиги останутся без Лиги чемпионов, если продолжат реализацию проекта. «Барселона» — один из 12 участников нового турнира. На данный момент Суперлига официально приостановлена.

О новом турнире было объявлено 19 апреля. Заявление появилось на сайте мадридского «Реала». В дальнейшем именно президент «королевского клуба» Флорентино Перес позиционировался как глава Суперлиги.