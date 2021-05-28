Nike разорвала контракт с Неймаром из-за домогательств

Компания Nike разорвала контракт с бразильским нападающим «Пари Сен-Жермен» Неймаром после внутреннего расследования о его сексуальных домогательствах к одной из ее сотрудниц. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники и соответствующие документы.

Контракт со звездой мирового футбола компания разорвала в августе 2020 года, несмотря на то, что он должен был действовать еще восемь лет. Как стало известно изданию, в Nike было проведено внутреннее расследование после того, как в 2016 году одна из сотрудниц рассказала своим друзьям и коллегам, что Неймар пытался принудить ее к сексу с ним в номере его отеля в Нью-Йорке, где она помогала ему с координацией мероприятий и логистикой.

Расследование началось в 2019 году. Из-за подозрений Nike решила прекратить привлекать Неймара к работе в сфере маркетинга, в 2020 году и вовсе прекратила отношения с футболистом, поскольку он отказывался сотрудничать с адвокатами «в справедливом расследовании правдоподобных утверждений сотрудника о правонарушениях», рассказала газете главный юрисконсульт компании Хилари Крейн.

Сам Неймар отрицает обвинения и намерен «решительно защищать себя от этих безосновательных нападок в случае предъявления каких-либо претензий, чего до сих пор не произошло», заявила его представительница. Она подчеркнула, что причины разрыва между футболистом и компанией коммерческие.

Ранее Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на помощника государственного депутата Бразилии Агрипино Магальяйнша, заявившего, что футболист хотел избавиться от него из-за репортажей о гомофобном поведении Неймара. Он добавил, что вынужден скрываться и менять адреса проживания, так как опасается за свою жизнь. Политик уже обратился в полицию и требует компенсацию в размере более 155 тысяч евро.