Обвинившая футболиста в домогательствах модель испугалась возвращаться в Египет

Модель Мерхан Келлер, обвинившая полузащитника сборной Египта Амра Варду в сексуальных домогательствах, раскритиковала нападающего Мохамеда Салаха. Ее слова приводит Mirror.

Келлер не понравилось, что Салах поддержал Варду. «Этот человек — бог в Египте. Из-за этого я в опасности. Я не смогу вернуться в страну, если захочу навестить семью. Люди набрасываются на меня на улицах. Все знают, кто такие футбольные фанаты, а египетские в сто раз хуже», — заявила она.

По мнению модели, Салаху не нужно было защищать товарища по сборной. Она отметила, что поддержка Варды может подтолкнуть других к домогательствам. Келлер задело то, что футболист вновь вернулся в расположение сборной Египта.

26 июня Варду выгнали из национальной команды после сообщений о домогательствах. Тогда Келлер рассказала, что египтянин присылал ей свои интимные фотографии и в грубой форме предлагал заняться с ним сексом. 28 июня футболиста вернули в состав команды.

25-летний Варда выступал за сборную Египта с 2015 года и провел в составе национальной команды 29 матчей, в которых забил один мяч.

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