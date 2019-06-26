Футболист прислал девушке интимные фото и поплатился

Полузащитника сборной Египта Амра Варду выгнали из состава национальной команды после сообщений о домогательствах к девушке в социальных сетях. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Египетской футбольной ассоциации (EFA).

По информации издания Afrique Sports, обвинения в адрес футболиста выдвинула модель Мерхан Келлер, которая выложила в открытый доступ переписку с футболистом. Она рассказала, что египтянин присылал ей свои интимные фотографии и в грубой форме предлагал заняться с ним сексом.

В сборной Египта заявили, что ситуация вынудила исключить футболиста из состава команды. В федерации посчитали, что хавбек нарушил дисциплину и оказался не верен команде.

В настоящее время египтяне участвуют в Кубке Африки. В первом матче турнира команда обыграла Зимбабве со счетом 1:0.

25-летний Варда выступал за сборную Египта с 2015 года и провел в составе национальной команды 29 матчей, в которых забил один мяч.

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