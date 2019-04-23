Тренера клуба НБА обвинили в сексуальных домогательствах

Журналистка Келли Теннант подала иск в суд в отношении главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сакраменто Кингс» Люка Уолтона. Девушка обвиняет его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает ESPN.

Согласно заявлению Теннант, инцидент произошел в отеле в Калифорнии в апреле 2016 года, когда Уолтон был ассистентом главного тренера «Голден Стейт Уорриорс». Тренер пригласил девушку в свой номер, повалил на кровать, схватил и поцеловал без ее согласия.

«Лос-Анджелес Лейкерс», в котором работал Уолтон до перехода в «Сакраменто», заявили, что никогда не слышали о произошедшем, и отказались от дальнейших комментариев. В нынешнем клубе тренера отметили, что ждут расширенной информации об инциденте.

39-летний Уолтон до «Сакраменто» был ассистентом главного тренера «Голден Стейта», а также главным в «Лейкерс». В качестве игрока в 2009-2010 годах становился чемпионом НБА в составе команды из Лос-Анджелеса.

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