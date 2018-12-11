Олимпийская чемпионка подсела на таблетки из-за домогательств врача-педофила

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлс в эфире программы Good Morning America рассказала, что принимает антидепрессанты и наблюдается у психотерапевта. Она обратилась за помощью из-за пережитого сексуального насилия со стороны бывшего врача сборной США Ларри Нассара.

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«Я принимаю антидепрессанты, потому что у меня было много взлетов и падений в этом году. Теперь я пытаюсь понять, что было сделано неправильно. И также я регулярно хожу на терапию», — рассказала Байлс. Она также отметила, что справиться с ситуацией ей помогают окружающие.

Байлс была одной из 140 спортсменок, которые выдвинули обвинения против Нассара. Жертвами насилия в основном были несовершеннолетние девушки.

В результате Нассар в январе был приговорен к 175 годам тюремного заключения. Из-за возникшего скандала Федерация гимнастики США подала заявление о признании ее банкротом.

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