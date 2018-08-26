Легенду английского футбола арестовали за домогательства

Бывший футболист сборной Англии Пол Гаскойн был задержан британской полицией из-за домогательств к женщине в поезде. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, 51-летний Гаскойн, также известный как «Газза», был арестован транспортной полицией на станции города Дарем после жалобы о неприемлемом поведении. Жертва заявила, что бывший полузащитник «Ньюкасла Юнайтед» и «Тотеннхэм» домогался до нее в поезде по пути из Йорка. Футболиста допросили, а затем отпустили до дальнейшего расследования.

После завершения карьеры Гаскойн часто становился участником скандалов. В 2016 году бывшего футболиста госпитализировали после драки в лондонском отеле, за год до этого его нашли пьяным в луже крови в другом отеле.

В 2014 году британец провел пять дней в клинике после отравления джином, а также был выселен из квартиры. Кроме того, Гаскойн въезжал на мотоцикле в витрину магазина, становился участником ДТП, его не раз задерживали за езду в пьяном виде. В том же году он выпустил автобиографию «Газза. Моя история», которая стала бестселлером и лучшей спортивной книгой года.

Среди спортивных достижений Гаскойна — два чемпионских титула в Шотландии за «Рейнджерс» и победа в Кубке Англии в составе «Тоттенхэма». Полузащитник провел 57 матчей за сборную Англии, в которых забил десять мячей.

Истории о домогательствах стали появляться в СМИ после серии скандалов с Харви Вайнштейном в Голливуде. Актрисы рассказали The New York Times, что продюсер десятилетиями домогался до них. В России скандал, связанный с харассментом, разгорелся после заявлений журналисток трех СМИ — «Дождя», RTVI и «Русской службы Би-би-си», обвинивших депутата Госдумы Леонида Слуцкого в непристойном поведении. Этическая комиссия парламента не усмотрела в его действиях ничего незаконного.

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