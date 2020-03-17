Еще один международный футбольный турнир отменен из-за коронавируса

Кубок Америки по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Турнир был запланирован с 12 июня по 12 июля и синхронизирован с чемпионатом Европы. Теперь Кубок Америки пройдет в те же даты, но в 2021-м.

Евро-2020 также был перенесен, о чем было объявлено ранее 17 марта. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Также сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может потребовать у клубов и лиг компенсацию размером в 300 миллионов евро за перенос международного чемпионата на 2021 год.

Во всем мире коронавирусом заразились 185,1 тысячи человек, более 7,3 тысячи умерли, а 80,2 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!