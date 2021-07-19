Футболист сборной Аргентины заявил о готовности умереть за Месси

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес заявил о готовности умереть за нападающего команды Лионеля Месси. Его слова приводит Ole.

Футболист заявил, что может отдать жизнь за товарища по команде, так как он выкладывается на поле на сто процентов. Он добавил, что вся Аргентина ждала того, чтобы Месси выиграл свой первый трофей со сборной, и это случилось на Кубке Америки. «Он спасает нас в каждой игре, он отдает всего себя. Надеюсь, мы сможем подарить ему чемпионат мира», — подытожил Мартинес.

11 июля аргентинцы одержала победу над Бразилией в финале Кубка Америки с минимальным счетом. Единственный мяч забил Анхель ди Мария, поразив ворота соперника на 22-й минуте матча. При этом Месси играл с травмой подколенного сухожилия.

34-летний Месси помог своей команде выиграть Кубок Америки впервые с 1993 года. Для самого нападающего трофей стал первой значимой наградой на уровне сборных.