Месси согласовал с «Барселоной» сроки нового контракта

Аргентинец Лионель Месси готов подписать контракт с «Барселоной» сроком на пять лет

Каталонская «Барселона» согласовала с аргентинским нападающим Лионелем Месси сроки нового контракта. Об этом в среду, 14 июля, сообщает Sport.es.

Стороны пришли к мнению, что Месси сможет выступать на высоком уровне еще пять лет. Изначально речь шла о соглашении сроком на два года. При этом аргентинец пошел на 50-процентное понижение заработной платы. Отмечается, что финансовая сторона контракта не стала предметом споров: Месси пошел навстречу клубу, переживающему сложные времена.

По информации издания, переговоры сине-гранатовых с 34-летним форвардом близки к завершению. Ожидается, что официально о продлении соглашения будет объявлено в конце июля.

13 июля издание Le Parisien сообщило, что французский «Пари Сен-Жермен» отказался от продолжения попыток заключить контракт с Месси. Парижский клуб долгое время считался одним из основных претендентов на аргентинца.

Месси был близок к уходу из «Барселоны» летом 2020 года. Помимо ПСЖ, заинтересованность в его услугах проявлял английский «Манчестер Сити».

Аргентинец — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».