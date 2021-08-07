Новичок «Барселоны» захотел покинуть клуб вслед за Месси

Новичок каталонской «Барселоны» аргентинский нападающий Серхио Агуэро захотел покинуть клуб после ухода соотечественника Лионеля Месси. Об этом сообщает The Mirror.

33-летний аргентинец недоволен тем, как развиваются события в стане сине-гранатовых. Агуэро рассчитывал на выступления в «Барселоне» вместе с Месси. После ухода партнера по сборной Аргентины форвард считает себя обманутым руководством.

Ранее стало известно, что 34-летний Месси определился с будущим. Аргентинский нападающий в ближайшее время может присоединиться к «Пари Сен-Жермен».

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Форвард не стал продлевать контракт с клубом.

31 мая Агуэро перешел в «Барселону». До этого он выступал за «Манчестер Сити». Аргентинец стал лучшим бомбардиром в составе «горожан».

Месси мог покинуть каталонцев еще минувшим летом. Однако, стороны сумели найти компромисс. Форвард согласился отыграть еще год за «Барселону».