Аргентинский нападающий Лионель Месси выбрал новый клуб — вероятнее всего, форвард продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Мохамед Бухафси в своем Twitter.

По данным обозревателя, Месси согласен на условия, предложенные парижанами. Нападающий готов подписать с ПСЖ контракт сроком на два года. В ближайшее время французская сторона встретится с отцом Месси Хорхе.

Ранее сообщалось о том, что ПСЖ начал переговоры по переходу нападающего. 5 августа «Барселона» официально сообщила об уходе Месси.

Месси мог покинуть каталонцев еще летом 2020-го. Однако тогда стороны нашли компромисс. Форвард согласился отработать остаток контракта.

Нападающий — десятикратный чемпион Испании, четырехкратный победитель Лиги чемпионов и шестикратный обладатель «Золотого мяча».