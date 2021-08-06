На Первом канале высмеяли уход Месси из «Барселоны»

На Первом канале пошутили над уходом аргентинского футболиста Лионеля Месси из «Барселоны». Соответствующий пост появился на странице программы «Вечерний Ургант» в Instagram.

Представители передачи сравнили это событие с увольнением телеведущего Андрея Малахова с Первого канала. «Все сейчас гадают, куда же в итоге перейдет аргентинский форвард. У нас на Первом канале три года назад была похожая ситуация, когда ушел ведущий и все гадали, куда же он перейдет. Ходят слухи, что скоро на канале "Россия" появится передача "Привет, Лионель!"» — пошутили в посте.

В комментариях пользователи также высмеяли ситуацию. «А, может, его (Месси — прим. «Ленты.ру») Россия купит. Вот все удивятся, когда и он станет плохо играть», — написала пользовательница под ником doshivets_yulja. «Лионель перейдет в ярославский "Шинник" и поднимет российский футбол с колен», — заявил юзер с ником boris.serov_88.

5 августа «Барселона» объявила об уходе Месси. Футболист выступал за команду на протяжении всей карьеры начиная с 2003 года. Новый договор с Месси не подписали из-за «финансовых и структурных причин», а также в связи с регламентом испанской лиги.