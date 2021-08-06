Высмеявший спортсменку-трансгендера ведущий Первого канала отказался извиняться

Ведущий шоу «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев, который ранее появился в эфире в женском парике и назвал себя «простой русской бабой», за что подвергся критике Международного олимпийского комитета (МОК), стал героем разоблачительной статьи британского издания «Би-би-си». В ответ Кузичев упрекнул англичан в отсутствии чувства юмора. Новый выпуск шоу от 5 августа доступен на YouTube Первого канала.

В эфире программы телеведущий послушал отрывок статьи о себе. Британские журналисты заявили, что Кузичев издевался над трансгендерами, называл их психопатами и «предлагал лечить у специалистов». Журналист сказал, что хочет прокомментировать выводы из материала английских коллег.

«Послушайте, ребята, англичане. Ну вы же всегда были знамениты тем, что вы смеялись над чем угодно. Для вас вообще не было запретных тем. Английский юмор! Вам было плевать на что бы то ни было <…> И вдруг вы превратились сейчас в горкомовских душнил каких-то», — заключил Кузичев, отказавшись извиняться за свое поведение в студии. Он также заверил, что продолжит смеяться над чем захочет.

26 июля Кузичев вышел в эфир «Время покажет» в женском парике. Таким образом он попытался высмеять новозеландскую спортсменку-трансгендера Лорел Хаббард, которая осталась без медалей на Олимпиаде в Токио.

5 августа Международный олимпийский комитет потребовал от руководства Первого канала объяснения из-за оскорблений ЛГБТ-спортсменки. Организацию также обеспокоили выпады российских телеканалов в адрес британского прыгуна в воду и открытого гея Тома Дэйли. В комитете добавили, что выступают против дискриминации.